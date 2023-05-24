На Харківщині зникла дворічна дитина: прикмети та фото

Дівчинка зникла 23 травня

На Харківщині з подвір'я зникла маленька дівчинка. Надзвичайна подія сталася в селі Скрипаї, що на Харківщині у Чугуївському районі. Дівчинку звати Віолетта Мужечук, їй усього 2,5 роки (2020 рік народження).

Поліція звертається до небайдужих громадян за інформацією про розшукувану дитину, можливо хтось її бачив чи має інші дані. Дівчина зникла з подвір'я домоволодіння о 19:00 у вівторок 23 травня. Її одразу почали розшукувати.

Прикмети зниклої:

на зріст 90 — 110 см,

худорлява

волосся темне

очі блакитні

одяг: червона кофта та білі штани.

Опис зниклої дівчинки

До пошуків дівчинки долучився пошуковий загін "Мілена". На місцевості працюють десятки добровольців та інших людей включно с ДСНС, поліцією, кінологами. Використовується квадрокоптер тепловізійним обладнанням, однак малечу поки не знайшли.

Поліція просить повідомити за телефонами 102, +380503055233 або іншим зручним способом до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП.

Скрипаї на карті

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