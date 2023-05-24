На Харьковщине исчез двухлетний ребенок: приметы и фото

Девочка исчезла 23 мая

В Харьковской области со двора исчезла маленькая девочка. ЧП произошло в селе Скрипаи, что на Харьковщине в Чугуевском районе. Девочку зовут Виолетта Мужечук, ей всего 2,5 года (2020 год рождения).

Полиция обращается к неравнодушным гражданам за информацией о разыскиваемом ребенке, возможно, кто-то его видел или имеет другие данные. Девочка исчезла со двора домовладения в 19:00 во вторник 23 мая. Ее сразу начали разыскивать.

Приметы пропавшей:

ростом 90 — 110 см,

худощавая

волосы темные

глаза голубые

одежда: красная кофта и белые брюки.

Описание пропавшей девочки

К поискам девочки подключился поисковый отряд "Милена". На местности работают десятки добровольцев и других людей, включая ГСЧС, полицию, кинологов. Используется квадрокоптер с тепловизионным оборудованием, однако малышку пока не нашли.

Полиция просит сообщить по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом в ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП.

Скрипаи на карте

Ранее "Телеграф" сообщал о жестоком убийстве на Черниговщине. Жертвами злоумышленников стала целая семья, не пожалели даже маленького ребенка.