Вирок ще не набув чинності: в Офісі генпрокурора відреагували на вирок суду у справі 5-річного Тлявова
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Оскарженням вироку займуться ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури
В Офісі генпрокурора України відреагували на сміховинну кару для фігурантів справи про вбивство 5-річного хлопчика з Переяслава. Там наголосили, що оскаржуватимуть рішення суду та добиватимуться справедливого покарання.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
У прокуратурі наголосили, що вирок суду, за яким один із експоліцейських отримав чотири роки в’язниці, другий — випробувальний термін, а ще двоъ було виправдано, ще не набрав юридичної сили згідно з Кримінальним кодексом України.
Його оскарженням займуться ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури в установленому законом порядку.
"Органи прокуратури вживатимуть усіх заходів для забезпечення справедливого та невідворотного покарання винних у скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у 2019 році у місті Переяслав співробітники поліції перебували на ганку домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово робили постріли по заздалегідь розставленим мішеням. Вони нехтували тим, що місце поразки кулями є громадським місцем, де могли бути інші. Одна з куль, випущених за умовною мішені, влучила в голову 5-річного хлопчика, який гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.