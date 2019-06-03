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В Киеве умер раненный полицейскими 5-летний мальчик

В Киеве умер раненный полицейскими 5-летний мальчик
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины: В больнице в Киеве умер мальчик из Переяслав-Хмельницкого, вероятно, раненый полицейскими.

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, который получил огнестрельные повреждения в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.), сообщил телеканал "Прямой".

По информации канала, в настоящее время Голосеевский районный суд Киева избирает меру пресечения двум сотрудникам полиции, которые могут быть причастны к ранению ребенка.

Позже эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская.

По ее словам, мальчик умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

«Умер. Мальчик был без сознания, находился после операции в реанимации на искусственной вентиляции легких», - сказала Вишневская.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поведение двух сотрудников полиции в Переяславе-Хмельницком (Киевская обл.), которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику, недопустимо, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. По ее словам, Зеленский взял эту ситуацию на личный контроль и готов предоставить необходимых специалистов.

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Ранение, Переяслав-Хмельницкий, Голосеевский суд.
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