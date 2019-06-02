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Князев рассказал подробности ранения 5-летнего мальчика в Киевской области

Князев рассказал подробности ранения 5-летнего мальчика в Киевской области
14:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Вне службы, работник правоохранительных органов используя оружие у себя под домом сделал выстрел в соседней двор, где в это время находился ребенок.

В Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок", - сообщили в ведомстве.

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщил на Facebook-странице глава Национальной полиции Украины Сергея Князев.

В связи с тем, что к событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственный бюро расследований, его работники будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия.

Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР ", - сообщил Князев.

В Киевской области ребенок получил пулевое ранение в голову

Глава Национальной полиции также добавил, что: "Вместе мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за ее жизнь борются лучшие врачи государства.

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Киевская область, Стрельба, полициия, Малолетний ребенок.
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