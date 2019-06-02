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Прокуратура сообщила о подозрении двум полицейским, которые ранили ребенка

Прокуратура сообщила о подозрении двум полицейским, которые ранили ребенка
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении.

Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в пятилетнего мальчика из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении, информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области, сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что указанные работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки.

"В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские", - добавили правоохранители.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в субботу, 1 июня, в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции в Киевской области, было установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-ти летнему мальчику.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данных правоохранителей, 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - рассказали в ГБР.

Учитывая эту информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможном причастии к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

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Прокуратура, Киевская область, Полиция, Переяслав-Хмельницкий.
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