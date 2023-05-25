Приговор еще не вступил в силу: в Офисе генпрокурора отреагировали на приговор суда в деле 5-летнего Тлявова

Обжалованием приговора займутся ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры

В Офисе генпрокурора Украины отреагировали на смехотворное наказание для фигурантов дела об убийстве 5-летнего мальчика из Переяслава. Там подчеркнули, что будут обжаловать решение суда и добиваться справедливого наказания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В прокуратуре подчеркнули, что приговор суда, по которому один из экс-полицейских получил четыре года тюрьмы, второй — испытательный срок, а еще двое были оправданы, еще не набрал юридической силы согласно Криминальному кодексу Украины.

Его обжалованием займутся ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры в установленном законом порядке.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году в городе Переяслав сотрудники полиции находились на крыльце домовладения одного из подозреваемых. Оттуда они неоднократно производили выстрелы по заранее расставленным ими мишеням. Они пренебрегали тем, что место поражения пулями является общественным местом, где могли находиться другие. Одна из пуль, выпущенных по условной мишени, попал в голову 5-летнего мальчика, который в то время гулял на улице со сверстниками. От полученного ранения ребенок скончался в больнице.