Зґвалтування у відділку поліції Кагарлика: оголошено вирок у гучній справі

Два колишніх правоохоронці, які били та ґвалтували людей прямо у відділку, засуджені до тюремного ув’язнення.

Сьогодні, 24 травня, почули обвинувальний вирок двоє колишніх правоохоронці – Микола Кузів та Сергій Сулима, які катували та ґвалтували місцевих мешканців прямо на робочу місці. Покаранням для них стане 11 років позбавлення волі.

Про системні тортури по відношенню до мешканців Кагарлику, які опинялись у місцевому відділку поліції, стало відомо завдяки Нелі Погребицькій. Ця молода жінка стала жертвою правоохоронців – протягом кількох годин її піддавали знущанням – били, надягали кайданки, погрожували застосувати електрошокер, ґвалтували. В це же час катуванням був підданий і сусід Нелі – обох запросили дати свідчення по крадіжці в місцевому магазині. Згодом з’ясувалось, що від свавілля людей у погонах постраждали і інші місцеві мешканці.

Згодом на лаві підсудних опинились начальник сектора кримінальної поліції Микола Кузів, оперуповноважені Сергій Сулима, Сергій Трохименко, Ярослав Левандюк, а також начальник Кагарлицького районного відділку поліції – Сергій Панасенко. Вже на останній стадії розгляду справи, з'ясувалось, що троє з п’яти колишніх поліцейських мобілізувалось до війська, що стало підставою для виділення матеріалів кримінального провадження за цими фігурантами в окреме. Щодо двох обвинувачених судове провадження було зупинено, за третім рішенням ще належить ухвалити. Відновити розгляд біла буде можливо після того, як їх буде звільнено з військової служби.

Відповідно, почули сьогодні вирок тільки двоє екс-поліцейських – Микола Кузів та Сергій Сулима, які весь цей час перебували під вартою.

"Пройшло три роки і суд нарешті оголосив вирок по Кагарлицькій справі. Двоє обвинувачених визнанні винними за всіма статтям Кримінального кодексу України, за якими їм було висунуто обвинувачення. Це зґвалтування, катування та насильницьке викрадення, – повідомила "Телеграфу" адвокат Нелі Погребицької Анна Калинчук. – І призначене покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. На мою думку, вирок законний і справедливий. Але з урахування того, якої лінії поведінки дотримувались обвинувачені, вони оскаржуватимуть рішення суду. Про це вони ще не заявили, але впевнена, що це станеться".

Адвокат додала, що суд також задовольнив цивільний позов її підзахисної до Національної поліції України щодо відшкодування моральної шкоди. Розмір компенсації становить 1 млн 296 тис гривень.

"Думаю, що це справедливо і показово в тому числі до майбутніх справ, – зазначила адвокат Олена Сотник, яка представляла потерпілу на початку розгляду справи. – І загалом вирок у Кагарлицькій справі є визначальним. Ми сподіваємось, що він стане превенцією на майбутнє у разі повторення таких злочинів. Звичайно, ми очікуємо апеляцію, але віримо, що справедливе рішення "вистоїть".