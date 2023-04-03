Групове зґвалтування на Закарпатті: чи зможуть зловмисники уникнути покарання за злочин

Думка українців щодо користі від розголосу цієї справи розділилася

Українці незадоволені вироком, який суд ухвалив трьом підліткам за зґвалтування 14-річної подруги. Суспільство впевнене, що розголос у мережі допоможе зробити так, щоб винні отримали заслужене покарання замість 2 років умовно.

Про це свідчать дані опитування Active Group. До відновлення справедливості підключилися медійні особи та представники влади країни.

Відомо, що злочин було скоєно ще 2021 року, але лише зараз суд виніс вирок у цій справі. Трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну подругу та виклали відео в інтернет, засудили лише до двох років умовно.

Депутат Ужгородської міськради та журналіст Віталій Глагола з’ясував, що адвоката у потерпілої не було та її інтереси у суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. Примітно, що саме в цій установі секретарем працює мати одного з ґвалтівників, і цей заклад дав позитивні характеристики підліткам-зловмисникам.

Після розголосу омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що звернувся до Вищої ради правосуддя, Генпрокуратури та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Новопризначений міністр освіти та науки Оксен Лісовий сказав, що має намір докласти всіх зусиль, щоб довести справу до справедливого завершення.

За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, постраждала отримає всю необхідну допомогу, а голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко вимагав звільнити всіх посадових осіб, які фігурують у справі про зґвалтування неповнолітньої.

Відомий адвокат Масі Найєм має намір зібрати групу адвокатів для захисту дівчинки-підлітка та подати апеляцію, а телеведуча Маша Єфросиніна вже знайшла психолога, який працюватиме із постраждалою.

Суспільна думка

Українці, здебільшого, не вірять у нинішню систему правопорядку і впевнені, що злочинці мають можливості уникати покарань. Такої думки дотримуються загалом 78,7% опитаних (39,8% упевнені в цьому повністю і 38,9% припускають це). Вважають, що швидше за все покарання злочинці уникнути не можуть 15,4% українців, а категорично не вірить у це лише 1%.

Про справу стосовно зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті чули 76,8% респондентів, а 11% громадян нічого про це не знаю. Ще 12,2%, ймовірно, чули про цю справу, але не впевнені точно. Щодо користі від розголосу несправедливого вироку суду, 47,1% вважають, що швидше за все це допоможе, а 35,3% точно в цьому впевнені.

Вважають, що це ніяк не вплине на перебіг справи 13% громадян. Однак 1,2% опитаних вважають, що це може нашкодити (0,9% думають, що швидше за все це завадить, а 0,3% точно у цьому впевнені). Загалом було опитано 600 українців віком від 18 років та старших.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим відома суддя, яка виправдала ґвалтівників 14-річної дівчинки. Це далеко не перший скандал навколо Оксани Софілканич.