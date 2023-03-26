Скандал із зґвалтуванням дівчинки на Закарпатті отримав продовження: у справу втрутився голова ОВА

Глава ОВА обіцяє надати сім’ї постраждалої необхідну допомогу

Історія з груповим зґвалтуванням дівчини-підлітка на Закарпатті набула широкого суспільного резонансу, а тому втрутитися в ситуацію довелося голові ОВА Віктору Микиті.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що доручив соціальним службам, відповідним департаментам ОВА та Мукачівської РВА, які вивчать усі обставини, а також дана оцінка діям або бездіяльності відповідальних осіб, навчального закладу та інших.

"Повернути час тому неможливо, але такі випадки неприпустимі в нашому суспільстві та запобігання вчиненню таких злочинів неповнолітніми є завданням усієї вертикалі виконавчої влади та місцевого самоврядування", — йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що сім’ї постраждалої буде надана вся необхідна допомога.

Як повідомлялося раніше, резонансний інцидент стався ще 2021 року, коли троє підлітків 14-15 років затягли до підвалу свою 15-річну подругу і почергово над нею познущалися.

При цьому малолітні злочинці після розгляду справи судом відбулися лише умовним терміном із випробувальним строком у два роки, а батьків правопорушників зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди.

Пізніше з’ясувалося, що інтереси дівчинки в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де мама одного з ґвалтівників працює секретарем.