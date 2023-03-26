Скандал с изнасилованием девочки на Закарпатье получил продолжение: в дело вмешался глава ОВА

Глава ОВА обещает предоставить семье пострадавшей необходимую помощь

История с групповым изнасилованием девушки-подростка на Закарпатье получила широкий общественный резонанс, а потому вмешаться в ситуацию пришлось главе ОВА Виктору Миките.

В своем Telegram-канале он сообщил, что поручил социальным службам, соответствующим департаментам ОВА и Мукачевской РВА, которые изучат все обстоятельства случившегося, а также дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц, учебного заведения и других.

"Вернуть время назад невозможно, но такие случаи недопустимы в нашем обществе и предотвращение совершения таких преступлений несовершеннолетними является задачей всей вертикали исполнительной власти и местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что семье пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщалось ранее, резонансный инцидент произошел еще в 2021 году, когда трое подростков 14-15 лет, затащили в подвал свою 15-летнюю подругу и поочередно над ней надругались.

При этом, малолетние преступники после рассмотрения дела судом отделались лишь условным сроком с испытательным сроком в два года, а родителей правонарушителей обязали выплатить потерпевшей по 60 тыс. грн морального ущерба.

Позже выяснилось, что интересы девочки в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мама одного из насильников работает секретарем.