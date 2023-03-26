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Скандал с групповым изнасилованием школьницы на Закарпатье: всплыли новые резонансные детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Приговор суда ошеломил общество
Приговор суда ошеломил общество

Апелляцию на приговор суда еще можно подать

Инцидент с сексуальным насилием над девушкой-подростком на Закарпатье, которое совершили трое других подростков из того же села, получает новые детали. Ребят, которые не только поиздевались над девушкой, но и сняли это на видео и показали в школе, приговорили к условным срокам. Как выяснилось — судили их не по статье за изнасилование, а мать одного из осужденных работает в службе защиты детей, той, которая дала положительные характеристики малолетним преступникам.

Об этом пишет журналист Виталий Глагол. Он отмечает, что у пострадавшей девочки, которую воспитывает бабушка, даже не было адвоката. "Ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, а которой мама одного из насильников работает секретарем. А эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики", — пишет он.

В суде также подтвердили, что судили молодых людей не за изнасилование, а по "ч.3 ст.153 УК Украины — совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу". Подтвердить именно изнасилование не удалось медэкспертизой, сообщили в областной прокуратуре. На допросе факт изнасилования девушка подтверждала, а во время рассмотрения дела в суде девушка не подтвердила изнасилование.

Приговор Воловецкого районного суда пока не вступил в законную силу. В Закарпатской прокуратуре рассматривают возможность обжаловать его — на это отведено 30 дней с 16 марта.

Дело набрало немалую огласку. Опубликованы даже фамилии ребят. Люди из разных уголков Украины отмечают, что дело нельзя оставлять безнаказанно и предлагают скинуться девушке на нормального адвоката.

Изнасилование на Закарпатье — приговор суда возмутил людей
Изнасилование на Закарпатье — у девушки не было защиты
Изнасилование на Закарпатье

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом изнасиловании несовершеннолетней, которое сняли на видео. Произошло преступление в Одессе — его совершили двое взрослых мужчин в машине прямо во дворе жилого дома, их заметили местные жители.

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#Изнасилование #Массовое изнасилование #Несовершеннолетняя