Скандал із груповим зґвалтуванням школярки на Закарпатті: спливли нові резонансні деталі

Апеляцію на вирок суду ще можна подати

Інцидент з сексуальним насильством над дівчиною-підлітком на Закарпатті, яке вчинили троє інших підлітків з того ж села отримує нові деталі. Хлопців, які не тільки познущалися з дівчини, а й зняли це на відео та показали у школі, засудили до умовних термінів. Як з’ясувалося — судили їх не за статтею зґвалтування, а мати одного з засуджених працює в службі захисту дітей, тій самій яка дала позитивні характеристики малолітнім злочинцям.

Про це пише журналіст Віталій Глагола. Він зазначає, що у постраждалої дівчинки, яку виховує бабуся, навіть не було адвоката. "Її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, а якій мама одного з ґвалтівників працює секретарем. А ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики", — пише він.

В суді також підтвердили, що судили молодиків не за зґвалтування, а за "ч.3 ст.153 КК України — вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи". Підтвердити саме зґвалтування не вдалося медекспертизою, повідомили в обласній прокуратурі. На допиті факт згвалтування дівчина підтверджувала, тоді як під час розгляду справи в суді дівчина не підтвердила зґвалтування.

Вирок Воловецького районного суду поки не набрав законної сили. У Закарпатській прокуратурі розглядають можливість оскаржити його — на це відведено 30 днів з 16 березня.

Справа набрала неабиякого розголосу. Опубліковані навіть прізвища хлопців. Люди з різних куточків України наголошують — справу не можна полишати безкарно та пропонують скинутися дівчині на нормального адвоката.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше згвалтування неповнолітньої, яке зняли на відео. Відбулося жахіття в Одесі — його скоїли двоє дорослих чоловіків в машині прямо у дворі житлового будинку, їх помітили місцеві мешканці.