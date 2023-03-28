Не перший скандал: чим ще "відзначилася" суддя, яка виправдала ґвалтівників школярки на Закарпатті
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Скандальна суддя вже пішла "на лікарняний"
Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка дала лише два роки умовно підліткам, які влаштували групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті, до цього вже відрізнялася, — раніше вона виправдовувала чиновника за хабар.
Це теж сталося не дуже давно, проте не мало такого великого резонансу, пише місцеве видання Mukachevo.net.
У 2020 році керівника Воловецької територіальної громади Михайла Попелича затримали за хабар у розмірі 80 тисяч гривень, на це тоді відреагували і в Офісі президента, і в обладміністрації, проте він продовжував працювати на своїй посаді.
В 2022 році було останнє судове засідання у цій справі, де Попелича було повністю виправдано через "недоведеність скоєння кримінального правопорушення", йому повернули заставу в 400 тисяч гривень і конфісковані речі, — суддею була та сама Оксана Софілканич.
Цього разу "зам’яти" справу не вдалося, — після резонансу зі справою про зґвалтування школярки Оксана Софілканич пішла 27 березня "на лікарняний".
У Вищій раді правосуддя повідомляють, що зареєстровані скарги про здійснення Софілканич дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання у її діяльність як судді під час здійснення правосуддя, будуть об’єктивно перевірені, їм буде надано відповідну оцінку у визначеному законом порядку. Водночас Рада не має права ініціювати дисциплінарну справу за власною ініціативою.
Нагадаємо, що влітку 2021 року в селі Верхні Ворота Закарпатської області троє підлітків покликали 14-річну знайому із собою до підвалу, — та давно їх знала, тому довірливо пішла за ними, після чого отримала удар у живіт і була зґвалтована. Злочин знімали на відео, яке пізніше опублікували у мережі та показали у школі, де всі вони навчалися.
У ході справи ґвалтівникам дали позитивні характеристики зі школи і статтю звинувачення змінили з групового згвалтування на сексуальне насильство без проникнення, через що кривдники отримали лише по 2 роки умовно.
Як повідомляв "Телеграф", батько постраждалої дівчинки хоче домогтися максимального терміну покарання.