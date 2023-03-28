Не перший скандал: чим ще "відзначилася" суддя, яка виправдала ґвалтівників школярки на Закарпатті

Скандальна суддя вже пішла "на лікарняний"

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка дала лише два роки умовно підліткам, які влаштували групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті, до цього вже відрізнялася, — раніше вона виправдовувала чиновника за хабар.

Це теж сталося не дуже давно, проте не мало такого великого резонансу, пише місцеве видання Mukachevo.net.

У 2020 році керівника Воловецької територіальної громади Михайла Попелича затримали за хабар у розмірі 80 тисяч гривень, на це тоді відреагували і в Офісі президента, і в обладміністрації, проте він продовжував працювати на своїй посаді.

В 2022 році було останнє судове засідання у цій справі, де Попелича було повністю виправдано через "недоведеність скоєння кримінального правопорушення", йому повернули заставу в 400 тисяч гривень і конфісковані речі, — суддею була та сама Оксана Софілканич.

Цього разу "зам’яти" справу не вдалося, — після резонансу зі справою про зґвалтування школярки Оксана Софілканич пішла 27 березня "на лікарняний".

У Вищій раді правосуддя повідомляють, що зареєстровані скарги про здійснення Софілканич дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання у її діяльність як судді під час здійснення правосуддя, будуть об’єктивно перевірені, їм буде надано відповідну оцінку у визначеному законом порядку. Водночас Рада не має права ініціювати дисциплінарну справу за власною ініціативою.

Нагадаємо, що влітку 2021 року в селі Верхні Ворота Закарпатської області троє підлітків покликали 14-річну знайому із собою до підвалу, — та давно їх знала, тому довірливо пішла за ними, після чого отримала удар у живіт і була зґвалтована. Злочин знімали на відео, яке пізніше опублікували у мережі та показали у школі, де всі вони навчалися.

У ході справи ґвалтівникам дали позитивні характеристики зі школи і статтю звинувачення змінили з групового згвалтування на сексуальне насильство без проникнення, через що кривдники отримали лише по 2 роки умовно.

Як повідомляв "Телеграф", батько постраждалої дівчинки хоче домогтися максимального терміну покарання.