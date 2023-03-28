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Не первый скандал: чем еще "отличилась" судья, оправдавшая насильников школьницы на Закарпатье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ранее Оксана Софилканыч уже подозревалась в оправдании коррупционера Новость обновлена 28 марта 2023, 13:58
Ранее Оксана Софилканыч уже подозревалась в оправдании коррупционера. Фото Коллаж "Телеграфа"

Скандальная судья уже ушла "на больничный"

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч, которая дала всего два года условно подросткам, устроившим групповое изнасилование девочки на Закарпатье, до этого уже отличалась, — ранее она оправдывала чиновника за взятку.

Это тоже случилось не так давно, но не имело столь большого резонанса, пишет местное издание Mukachevo.net.

В 2020 году руководителя Воловецкой территориальной общины Михаила Попелича задержали за взятку в размере 80 тысяч гривен, на это тогда отреагировали и в Офисе президента, и в обладминистрации, однако несмотря на это он продолжал работать на своей должности.

В 2022 году было последнее судебное заседание по этому делу, где Попелич был полностью оправдан по причине "недоказанности совершения уголовного правонарушения", ему вернули залог в 400 тысяч гривен и конфискованные вещи, — судьей была та же Оксана Софилканыч.

В этот раз "замять" дело не удалось, — после резонанса с делом об изнасиловании школьницы Оксана Софилканыч 27 марта ушла "на больничный".

В Высшем совете правосудия сообщают, что зарегистрированные жалобы о совершении Софилканыч дисциплинарного проступка и уведомления судьи о вмешательстве в ее деятельность как судьи во время осуществления правосудия, будут объективно проверены, им будет дана соответствующая оценка в определенном законом порядке. В то же время, Совет не имеет права инициировать дисциплинарное дело по собственной инициативе.

Напомним, что летом 2021 года в селе Верхние Ворота Закарпатской области трое подростков позвали 14-летнюю знакомую с собой в подвал, — та давно их знала, потому доверчиво пошла за ними, после чего получила удар в живот и была изнасилована. Преступление снимали на видео, которое позже опубликовали в сети и показали в школе, где все они учились.

По ходу дела насильникам дали положительные характеристики со школы и статью обвинения изменили с группового изнасилования на сексуальное насилие без проникновения, из-за чего обидчики получили всего по 2 года условно.

Как сообщал "Телеграф", отец пострадавшей девочки хочет добиться максимального срока наказания.

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#Судья #Изнасилование #Коррупция #Приговор #Закарпатская область