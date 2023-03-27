"Героев" нужно знать в лицо: кого обвиняют в оправдании насильников девочки на Закарпатье

Украинцы призывают как можно скорее принять меры

Резонанс вокруг группового изнасилования 14-летней девочки в Закарпатской области никак не утихнет, — обидчики ребенка получили всего по два года условного срока, что вызвало бурное возмущение общественности и призывы к справедливости. Среди прочего, внимание украинцев привлекли личности судьи и директрисы школы, где учились дети, которые решили "не портить жизнь" насильникам.

Больше всего внимания привлекла судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич, которая освободила обвиняемых от ответственности, приговорив их к двум годам условно. При этом дело провели по статье 153 Уголовного кодекса Украины о сексуальном насилии, совершенном без проникновения, в то время как ожидалась статья 152 об изнасиловании, по которой предусмотрено более суровое наказание.

Также под обсуждения украинцев попала и директриса Верхневоротской школы Мария Чекета. Ее осуждают в связи с тем, что школа дала насильникам положительные рекомендации, на основании которых, в частности, суд и смягчил приговор, оставив насильников на свободе.

"Если такие судьи не опомнятся, люди будут чинить самосуд", "Надеюсь ее уволят", "Позор таким судьям", "Почему министр образования молчит, где служебная проверка?", "Если бы такое с ее дочкой случилось, тоже оправдывала бы насильников?", "Перед судом пусть отвечает", "Ее нужно не только уволить, но и судить", "Нужно на вс страну показать все лица этих подонков, учителей, суддей, родителей. Пусть их кругом узнают", "Почему никто не задается вопросом, почему все село замалчивало преступление 3 месяца? В том числе и учителя", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, что ужасный случай имел место еще летом 2021 года, — тогда трое парней-подростков позвали знакомую 14-летнюю девочку с собой в подвал, и она пошла, поскольку давно их знала и доверяла. Там девочку ударили и стали по очереди насиловать, снимая происходящее на видео, которое после показали в школе.

Приговор суда появился только в 2023 году, после чего скандал разгорелся с новой силой, люди требуют справедливого наказания для обидчиков ребенка. Имена насильников тоже тиражируют в сети, однако по этическим соображениям мы их приводить не будем.

Как сообщал "Телеграф", в дело об изнасиловании ребенка на Закарпатье вмешалась прокуратура и омбудсмен, обещают восстановить справедливость и проанализировать действия судьи, службы защиты детей и областной власти.