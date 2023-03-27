"Героїв" треба знати в обличчя: кого звинувачують у виправданні ґвалтівників дівчинки на Закарпатті

Українці закликають якнайшвидше вжити заходів

Резонанс навколо групового зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті ніяк не вщухне, — кривдники дитини отримали всього по два роки умовного терміну, що викликало бурхливе обурення громадськості та заклики до справедливості. Серед іншого, увагу українців привернули суддя та директорка школи, де навчалися діти, які вирішили "не псувати життя" ґвалтівникам.

Найбільше уваги привернула суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка звільнила звинувачених від відповідальності, засудивши їх до двох років умовно. При цьому справу провели за статтею 153 Кримінального кодексу України про сексуальне насильство, вчинене без проникнення, тоді як очікувалася стаття 152 про зґвалтування, за якою передбачено суворіше покарання.

Також під обговорення українців потрапила і директорка Верхньоворотської школи Марія Чекета. Її засуджують у зв’язку з тим, що школа дала ґвалтівникам позитивні рекомендації, на підставі яких, зокрема, суд і пом’якшив вирок, залишивши ґвалтівників на волі.

"Якщо такі судді не схаменуться, люди будуть чинити самосуд", "Сподіваюся її звільнять", "Ганьба таким суддям", "Чому міністр освіти мовчить, де службова перевірка?", "Якби таке з її донькою сталося, теж виправдовувала б ґвалтівників?", "Перед судом нехай відповідає", "Її потрібно не тільки звільнити, а й судити", "Потрібно на всю країну показати всі обличчя цих покидьків, вчителів, суддів, батьків. Нехай про них всі знають", "Чому ніхто не задається питанням, чому все село замовчувало злочин 3 місяці? У тому числі й вчителі", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що жахливий випадок мав місце ще влітку 2021 року, — тоді троє хлопців-підлітків покликали знайому 14-річну дівчинку із собою до підвалу, і вона пішла, бо давно їх знала та довіряла. Там дівчинку вдарили і стали по черзі ґвалтувати, знімаючи все на відео, яке потім показали у школі.

Вирок суду з’явився лише у 2023 році, після чого скандал спалахнув з новою силою, люди вимагають справедливого покарання для кривдників дитини. Імена ґвалтівників теж тиражують у мережі, проте з етичних міркувань ми їх наводити не будемо.

Як повідомляв "Телеграф", у справу про зґвалтування дитини на Закарпатті втрутилася прокуратура та омбудсмен, обіцяють відновити справедливість та проаналізувати дії судді, служби захисту дітей та обласної влади.