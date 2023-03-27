У скандал із зґвалтуванням школярки на Закарпатті втрутилися прокуратура та омбудсмен: обіцяють переламати хід справи

Є сумніви у неупередженості та професіоналізмі як судді і служби захисту дітей, так і обласної влади

Вже кілька днів в Україні обговорюють скандал із вироком для хлопчиків-підлітків, які зґвалтували знайому в Закарпатській області та зняли це все на камеру, — тепер у тому, чи справедливе покарання, розбирається уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Офіс головного прокурора.

І прокурори, і правозахисники обіцяють забезпечити справедливе та невідворотне покарання для винних у скоєнні злочину.

26 березня до села Верхні Ворота на Закарпатті навідався представник секретаріату Лубінця. Він поспілкувався з батьком та бабусею постраждалої дівчинки, і ті дали згоду на вжиття заходів, спрямованих на відновлення прав дитини.

"Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки. До того ж, маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз", — наголошує Лубінець.

27 березня в Офісі генпрокурора проінформували, що готують оскарження судового вироку у цій справі.

"Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що злочин мав місце ще влітку 2021 року у селі Верхні Ворота Закарпатської області, — тоді троє хлопців-підлітків запросили знайому 14-річну дівчинку у двір, а потім із собою у підвал. Та пішла за ними, оскільки давно їх знала та довіряла, однак у підвалі її вдарили та стали по черзі ґвалтувати, знімаючи все на камеру, після чого запис показали у школі.

Верхні Ворота на карті Закарпатської області

У школі кривдникам дали позитивну рекомендацію, а суд класифікував справу за статтею про "сексуальне насильство без проникнення", а не за статтею про зґвалтування, до того ж інтереси дівчинки в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мама одного з ґвалтівників працює секретарем. У результаті суд засудив хлопців до 2 років умовно та виплати штрафу.

Як повідомляв "Телеграф", українці знайшли таке покарання за групове зґвалтування дуже несправедливим, через що спалахнув серйозний скандал.