В скандал с изнасилованием школьницы на Закарпатье вмешались прокуратура и омбудсмен: обещают переломить ход дела

Есть сомнения в беспристрастности и профессионализме как судьи и службы защиты детей, так и областной власти

Уже несколько дней в Украине обсуждают скандал с приговором для мальчиков-подростков, которые изнасиловали знакомую в Закарпатской области и сняли это все на камеру, — теперь в том, справедливо ли наказание, разбирается уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис главного прокурора.

И прокуроры, и правозащитники обещают обеспечить справедливое и неотвратимое наказание для виновных в совершении преступления.

26 марта в село Верхние Ворота на Закарпатье наведался представитель секретариата Лубинца. Он пообщался с отцом и бабушкой пострадавшей девочки, и те дали согласие на принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка.

"Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Также проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. К тому же, сомневаюсь в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, однако суд вынес приговор по делу только сейчас", — подчеркивает Лубинец.

27 марта в Офисе генпрокурора проинформировали, что готовят обжалование судебного приговора по данному делу.

"В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что преступление имело место еще летом 2021 года в селе Верхние Ворота Закарпатской области, — тогда трое парней-подростков пригласили знакомую 14-летнюю девочку во двор, а потом с собой в подвал. Та пошла за ними, поскольку давно их знала и доверяла, однако в подвале ее ударили и стали по очереди насиловать, снимая все на камеру, после чего запись показали в школе.

Верхние Ворота Закарпатской области на карте

В школе обидчикам дали положительную рекомендацию, а суд классифицировал дело по статье о "сексуальном насилии без проникновения", а не по статье об изнасиловании, к тому же, интересы девочки в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мама одного из насильников работает секретарем. В итоге суд приговорил парней к 2 годам условно и выплате штрафа.

Как сообщал "Телеграф", украинцы нашли такое наказание за групповое изнасилование очень несправедливым, из-за чего разгорелся серьезный скандал.