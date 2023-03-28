Групповое изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: отец ребенка сделал новое заявление

Отец пострадавшего ребенка объяснил, какое наказание хочет для виновников

Семья девочки-подростка, которую в Закарпатской области изнасиловали три подростка, хочет добиться справедливого приговора для обидчиков ребенка. Об этом заявил отец несовершеннолетней, комментируя предыдущее решение суда, в рамках которого виновникам назначено наказание в виде условного срока, вызвавшего общественный резонанс и недовольство среди граждан.

Об этом он сказал в комментарии журналистам ТСН.ua.

"Я хочу идти дальше по этому делу, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку", — пояснил мужчина.

По словам Виктора, он потребует от суда максимального срока для насильников его дочери, ведь ребята получили всего по два года условно.

Что касается изменения квалификации преступления в момент, то отец пострадавшей девочки отметил, что суд принял такое решение, аргументируя его тем, что "сексуальные действия были без проникновения".

Также он добавил, что подростки-виновники обращались к нему и просили их "простить"

"Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, максимум. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", — объяснил Виктор.

Напомним, что в 2021 году трое жителей села Верхние Ворота на Закарпатье поиздевались над 14-летней девочкой, снимая все на видео, чтобы в дальнейшем иметь возможность шантажировать ее. Впоследствии кадры сексуального насилия были "слиты" в Сеть.

Позже, уже в марте 2023 года суд Воловецкого района присудил виновным подросткам наказание в виде пяти лет лишения свободы, но впоследствии все были освобождены от этого срока, ведь судья решила, что он "слишком суров".

Ранее "Телеграф" писал, что делом по изнасилованию девочки из Закарпатья занимаются уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис главного прокурора. Именно они будут определять, получили ли справедливое наказание обидчики.