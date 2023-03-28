Групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: батько дитини зробив нову заяву

Батько постраждалої дитини пояснив, якого покарання хоче для винуватців

Родина дівчинки-підлітка, яку у Закарпатській області зґвалтували троє підлітків, хоче домогтися справедливого вироку для кривдників дитини. Про це заявив батько неповнолітньої, коментуючи попереднє рішення суду, в рамках якого винуватцям призначено покарання у вигляді умовного терміну, що викликало суспільний резонанс і невдоволення серед громадян.

Про це він сказав у коментарі журналістам видання ТСН.ua.

"Я хочу йти далі у цій справі, доки не буде справедливого вироку. На місці нічого не залишається, продовжуємо боротися за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку", — пояснив чоловік.

За словами Віктора, він вимагатиме від суду максимального терміну для ґвалтівників його донечки, адже хлопці отримали лише по два роки умовно.

Що стосується зміни кваліфікації злочину в останній момент, то батько постраждалої дівчинки зазначив, що суд прийняв таке рішення, аргументуючи його тим, що "сексуальні дії були без проникнення".

Також він додав, що хлопці-винуватці зверталися до нього та просили їх "вибачити"

"Підходили до мене з проханням пробачити. Прощення не буде, все буде до кінця, в строгому порядку, максимум. Я збираюся їхати з дочкою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", — пояснив Віктор.

Нагадаємо, що у 2021 році троє жителів села Верхні Ворота, що на Закарпатті, познущалися з 14-річної дівчинки, знімаючи все на відео, аби в подальшому мати можливість шантажувати її. Згодом кадри сексуального насильства були "злиті" у Мережу.

Пізніше, вже у березні 2023 суд Воловецького району присудив винним підліткам покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але згодом усі були звільнені від цього терміну, адже суддя вирішила, що він є "занадто суворим".

Раніше "Телеграф" писав, що справою зі зґвалтування дівчинки із Закарпаття займаються уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Офіс головного прокурора. Саме вони визначатимуть, чи справедливе покарання отримали кривдники.