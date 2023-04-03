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Групповое изнасилование в Закарпатье: смогут ли злоумышленники избежать наказания за преступление

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Насильники 14-летней девочки на Закарпатье должны понести честное наказание Новость обновлена 03 апреля 2023, 20:47
Насильники 14-летней девочки на Закарпатье должны понести честное наказание. Фото Иллюстративное фото

Мнение украинцев на счет пользы от огласки этого дела разделилось

Украинцы недовольны приговором, который суд вынес трем подросткам за изнасилование 14-летней подруги. Общество уверено, что огласка в сети поможет сделать так, чтобы виновные получили заслуженное наказание, вместо 2 лет условно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Active Group. К восстановлению справедливости подключились медийные личности и представители власти страны.

Известно, что преступление было совершено еще в 2021 году, но только сейчас суд вынес приговор по этому делу. Трех подростков, которые изнасиловали 14-летнюю подругу и выложили видео в интернет, приговорили лишь к двум годам условно.

Депутат Ужгородского горсовета и журналист Виталий Глагола выяснил, что адвоката у потерпевшей не было и ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. Примечательно, что именно в этом учреждении секретарем работает мать одного из насильников и это заведение дало положительные характеристики подросткам-злоумышленникам.

После огласки, омбудсмен Дмитрий Лубинец, заявил, что обратился в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Квалификационно-дисциплинарную Комиссию прокуроров. Новоназначенный министр образования и науки Оксен Лесовой сказал, что намерен приложить все усилия, чтобы довести дело до справедливого завершения.

По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, пострадавшая получит всю необходимую помощь, а председатель Закарпатского областного совета Владимир Чубирко потребовал уволить всех должностных лиц, которые фигурируют в деле об изнасиловании несовершеннолетней.

Известный адвокат Маси Найем намерен собрать группу адвокатов для защиты девочки-подростка и подать апелляцию, а телеведущая Маша Ефросинина уже нашла психолога, который будет работать с пострадавшей.

Общественное мнение

Украинцы, в большинстве своем, не верят в нынешнюю систему правопорядка и уверены, что у преступников есть возможности избегать наказаний. Такого мнение придерживаются в общей сложности 78,7% опрошенных (39,8% уверены в этом полностью и 38,9% допускают это). Считают, что скорее всего наказания преступники избежать не могут 15,4% украинцев, а категорически не верит в это только 1%.

О деле про изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье слышало 76,8% респондентов, а 11% граждан ничего об этом не знаю. Еще 12,2% вероятно слышали об этом деле, но не уверены точно. Что касается пользы от огласки несправедливого приговора суда, 47,1% считают, что скорее всего это поможет, а 35,3% точно в этом уверены.

Считают, что это никак не повлияет на ход дела 13% граждан. Однако 1,2% опрошенных считают, что это может навредить (0,9% думают, что скорее всего это помешает, а 0,3% точно в этом уверены). Всего было опрошено 600 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем известна судья, которая оправдала насильников 14-летней девочки. Это далеко не первый скандал вокруг Оксаны Софилканыч.

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#Изнасилование #Закарпатье #Подростки