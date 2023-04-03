Групповое изнасилование в Закарпатье: смогут ли злоумышленники избежать наказания за преступление

Мнение украинцев на счет пользы от огласки этого дела разделилось

Украинцы недовольны приговором, который суд вынес трем подросткам за изнасилование 14-летней подруги. Общество уверено, что огласка в сети поможет сделать так, чтобы виновные получили заслуженное наказание, вместо 2 лет условно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Active Group. К восстановлению справедливости подключились медийные личности и представители власти страны.

Известно, что преступление было совершено еще в 2021 году, но только сейчас суд вынес приговор по этому делу. Трех подростков, которые изнасиловали 14-летнюю подругу и выложили видео в интернет, приговорили лишь к двум годам условно.

Депутат Ужгородского горсовета и журналист Виталий Глагола выяснил, что адвоката у потерпевшей не было и ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. Примечательно, что именно в этом учреждении секретарем работает мать одного из насильников и это заведение дало положительные характеристики подросткам-злоумышленникам.

После огласки, омбудсмен Дмитрий Лубинец, заявил, что обратился в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Квалификационно-дисциплинарную Комиссию прокуроров. Новоназначенный министр образования и науки Оксен Лесовой сказал, что намерен приложить все усилия, чтобы довести дело до справедливого завершения.

По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, пострадавшая получит всю необходимую помощь, а председатель Закарпатского областного совета Владимир Чубирко потребовал уволить всех должностных лиц, которые фигурируют в деле об изнасиловании несовершеннолетней.

Известный адвокат Маси Найем намерен собрать группу адвокатов для защиты девочки-подростка и подать апелляцию, а телеведущая Маша Ефросинина уже нашла психолога, который будет работать с пострадавшей.

Общественное мнение

Украинцы, в большинстве своем, не верят в нынешнюю систему правопорядка и уверены, что у преступников есть возможности избегать наказаний. Такого мнение придерживаются в общей сложности 78,7% опрошенных (39,8% уверены в этом полностью и 38,9% допускают это). Считают, что скорее всего наказания преступники избежать не могут 15,4% украинцев, а категорически не верит в это только 1%.

О деле про изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье слышало 76,8% респондентов, а 11% граждан ничего об этом не знаю. Еще 12,2% вероятно слышали об этом деле, но не уверены точно. Что касается пользы от огласки несправедливого приговора суда, 47,1% считают, что скорее всего это поможет, а 35,3% точно в этом уверены.

Считают, что это никак не повлияет на ход дела 13% граждан. Однако 1,2% опрошенных считают, что это может навредить (0,9% думают, что скорее всего это помешает, а 0,3% точно в этом уверены). Всего было опрошено 600 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем известна судья, которая оправдала насильников 14-летней девочки. Это далеко не первый скандал вокруг Оксаны Софилканыч.