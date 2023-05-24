Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: оглашен приговор по громкому делу

Два бывших правоохранителя, которые избивали и насиловали людей прямо в отделении, приговорены к тюремному заключению.

Сегодня, 24 мая, услышали обвинительный приговор двое бывших правоохранителей — Николай Кузив и Сергей Сулима, которые пытали и насиловали местных жителей прямо на рабочем месте. Наказанием для них станет 11 лет лишения свободы.

О системных пытках по отношению к жителям Кагарлыка, которые происходили в местном отделении полиции, стало известно благодаря Неле Погребицкой. Эта молодая женщина стала жертвой правоохранителей – в течение нескольких часов над ней издевались – били, надевали наручники, угрожали применить электрошокер, насиловали. В это же время пыткам был подвергнут и сосед Нели – обоих пригласили дать показания по краже в местном магазине. Позже выяснилось, что от произвола людей в погонах пострадали и другие местные жители.

Впоследствии на скамье подсудимых оказались начальник сектора криминальной полиции Николай Кузов, оперуполномоченные Сергей Сулима, Сергей Трохименко, Ярослав Левандюк, а также начальник Кагарлыкского районного отделения полиции Сергей Панасенко. Уже на последней стадии рассмотрения дела выяснилось, что трое из пяти бывших полицейских мобилизовались в армию, что стало основанием для выделения материалов уголовного производства по этим фигурантам в отдельное. В отношении двух обвиняемых судебное производство было остановлено, по третьему решение еще предстоит принять. Восстановить рассмотрение дела будет возможно после того, как они будут уволены с военной службы.

Соответственно, услышали сегодня приговор только двое экс-полицейских – Николай Кузив и Сергей Сулима, все это время находившиеся под стражей.

"Прошло три года и суд наконец объявил приговор по Кагарлыцкому делу. Двое обвиняемых признаны виновными по всем статьям Уголовного кодекса Украины, по которым им были предъявлены обвинения. Это изнасилование, пытки и насильственное похищение", — сообщила "Телеграфу" адвокат Нели Погребицкой Анна Калинчук. — И назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. По моему мнению, приговор законен и справедлив. Но с учетом того, какой линии поведения придерживались обвиняемые, они будут обжаловать решение суда. Об этом они еще не заявили, но уверена, что это произойдет" .

Адвокат добавила, что суд также удовлетворил гражданский иск ее подзащитной в Национальную полицию Украины о возмещении морального вреда. Размер компенсации составляет 1 млн 296 тыс. гривен.

"Думаю, что это справедливо и показательно в том числе для будущих дел, – отметила адвокат Елена Сотник, которая представляла потерпевшую в начале рассмотрения дела. – И вообще приговор по Кагарлыцкому делу является определяющим. Мы надеемся, что он станет превенцией на будущее в случае повторение таких преступлений. Конечно, мы ожидаем апелляцию, но верим, что справедливое решение "выстоит".