Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: трое подозреваемых "убежали" от суда в армию

Приговор по громкому делу о пытках и изнасилованиях в отделении полиции пока услышат только два правоохранителя.

На финальной стадии рассмотрения громкого дела о пытках, избиениях и изнасилованиях в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области на скамье подсудимых осталось двое из пяти обвиняемых. Остальные – мобилизовались в армию. Причем двое из трех правоохранителей сделали это перед началом судебных дебатов, за которыми уже следует вынесение приговора. "Телеграф" выяснил, как это повлияет на процесс и какие еще особенности он имел.

Скандал вокруг полицейского отделения в Кагарлыке разгорелся весной 2020 года. Тогда визит в него двух местных жителей, ставших свидетелями воровства в магазине, закончился сплошным ужасом. Сначала их запугивали, а потом устроили пытки: женщине (ею оказалась Неля Погребицкая), в частности, надевали противогаз и наручники, избивали и таскали за волосы, угрожали электрошокером, а затем изнасиловали, мужчине (соседу Нели – Игорю Ткаченко) тоже досталось, но значительно меньше.

Хотя жертва стражей порядка и была напугана, потому что ей перед тем как отпустить угрожали, она решила не молчать о том, что с ней произошло. И уже в тот же день палачей в погонах – начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и оперуполномоченного Сергея Сулиму – задержали ( их имена назвал и показал лицо Антон Геращенко – на тот момент заместитель министра внутренних дел Украины – авт. ), уволили из рядов Нацполиции, а на следующий – отделение, в котором они работали, расформировали.

Николай Кузив и Сергей Сулима главные фигуранты дела о пытках и изнасилованиях в Кагарлыкском отделе полиции

Впоследствии Государственное бюро расследований выяснило, что избиения и пытки имели место в этом подразделении МВД не в первый раз. К списку подозреваемых со временем добавилось еще три фигуранта – коллеги Кузива и Сулимы – оперуполномоченные Сергей Трофименко и Ярослав Левандюк, а также начальник отделения – Сергей Панасенко. Все пятеро оказались на скамье подсудимых. В целом в деле фигурирует три эпизода. Речь идет, в частности, о случае, когда полицейские ради раскрытия преступления избили еще двух жителей Кагарлыка, запихали в багажник автомобиля и так привезли в участок, где снова избивали, применяли электрошокер, а затем приковали наручниками к батарее и продержали несколько часов. Еще с одного из местных мужчин правоохранители также пытались выбить нужные им показания.

В ходе расследования ДБР установило, что избивать ради получения показаний у кагарлыкских правоохранителей было нормой

"Обвинительный акт был направлен в суд в конце 2020 года, соответственно, судебное разбирательство началось в 2021 году, – напомнила адвокат потерпевшей Неле Погребицкой Анна Калинчук. – Продолжительность рассмотрения дела не выходит за пределы судебной практики, на это повлияло количество обвиняемых и потерпевших – их пятеро, а также коллегиальность суда и объем дела – он достаточно велик для таких эпизодов. Кроме того, еще была пандемия, а затем началась полномасштабная война. Хорошо помню, что последнее заседание было 22 февраля 2022. Потом была определенная пауза, а возобновленное судебное разбирательство было аж в апреле, но тогда решались лишь незначительные вопросы, в частности о мерах пресечения, а к полноценному рассмотрению с исследованием доказательств и т.п. фактически вернулись только в прошлом году летом. И только в 2023-м году подошли к судебным дебатам".

Все это время под стражей находились только двое обвиняемых – Кузив и Сулима, для еще трех правоохранителей – Трофименко, Левандюка и Панасенко – такой вариант меры пресечения сменили сначала на домашний арест, а с введением военного положения на личное обязательство.

"С началом полномасштабного вторжения один из фигурантов дела мобилизовался. К нему у меня вопросов нет, – говорит адвокат. — Еще один обвиняемый сделал это перед началом судебных прений. Также на последнем заседании выяснилось, что и третий фигурант пошел в армию. Я, конечно, не могу утверждать на 100 процентов, но считаю: обвиняемые дождались крайне возможного времени и мобилизовались.

И еще один важный момент, который хочу отметить, суд ограничен в возможностях действовать по своему усмотрению в таких случаях. Статья Уголовно-процессуального кодекса определяет "прохождение военной службы по призыву во время мобилизации безусловным и безальтернативным основанием для остановки судебного производства по поводу такого обвиняемого до его увольнения с военной службы". Я возражала против выделения эпизодов дела по некоторым из фигурантов из-за отсутствия юридических оснований. Но подробно не могу об этом рассказать, потому что рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. И надо понимать, что на этом настаивали не потерпевшие, а именно обвиняемые.

Поддержку жертве правоохранителей Неле Погребицкой оказала известная ведущая Маша Ефросинина

Отвечая на вопрос о заявлении и одного из адвокатов обвиняемых, что "по делу резонанс превалирует над качеством доказательств", представительница потерпевшей назвала это традиционной тактикой защитников.

"Есть такое понятие "принадлежность и допустимость" доказательств, на основании которых можно выяснить, совершило лицо преступление или не совершило, – пояснила Анна. – Защитники вправе подавать ходатайство по признанию каждого из доказательств ненадлежащим или недопустимым и суд обязан оценить каждое из доказательств. Соответственно, защитниками обвиняемых по этому делу было подано N-ное количество ходатайств о признании тех или иных доказательств ненадлежащими и недопустимыми, мною, как представителем потерпевшей, N-ное количество возражений на эти ходатайства. Решение будет за судом".

Очередное заседание по кагарлыцкому делу назначено на 24 мая. Во время него, вероятно, завершатся судебные дебаты, обвиняемым дадут "последнее слово", после чего суд должен пойти в совещательную комнату для вынесения приговора.

"Прокуратура настаивает на лишении свободы для обвиняемых по совершению таких уголовных правонарушений, как насильственное исчезновение (т.е. похищение людей), пытки и изнасилования (последнее инкриминируются двум правоохранителям), – отметила адвокат. – Сроки – верхний предел, определенный соответствующими статьями. Сторона защиты не соглашается, но больше ничего конкретного сказать не могу из-за закрытого режима рассмотрения дела. Единственное, что отмечу: фигуранты дела отказались вообще давать какие-либо показания, то есть если потерпевшие рассказали о случившемся, обвиняемые этого не сделали. Да, они имеют право не свидетельствовать против себя, не давать никаких показаний и никто их к этому обязать не может. Но теперь вопрос, а невиновное лицо так делает? Вот если бы вы знали, что вас незаконно в чем-то обвиняют, захотели бы вы ничего не говорить? Я думаю, что ни один невинный человек, не совершавший преступления, никогда не согласится на то, чтобы не давать показания, которые могут ему помочь".

Лозунг "служить и защищать" в Кагарлыке некоторые правоохранители забыли

Кагарлыцкое дело не единственное, в котором обвиняемые мобилизовались в армию. В частности, по данным Центра публичных расследований, летом прошлого года "в центр комплектования добровольно обратился" фигурант резонансного дела одесского "Краяна" — директор ООО "Девелопмент Элит" Петр Загодиренко. НАБУ считает его исполнителем аферы, в результате которой бюджет Одессы потерял 92 млн. гривен – именно столько стоил обанкротившийся завод. Организатором сделки, как сообщал "Телеграф", силовики называют городского голову Одессы Геннадия Труханова.