Дело о покупке завода "Краян": Суд допросил почти сотню свидетелей

Новости Украины: В суде по делу о покупке завода "Краян", в котором фигурирует мэр Одессы, уже допросили 96 свидетелей.

В Малиновском районном суде Одессы по делу о покупке завода "Краян", в которой фигурирует мэр города Геннадий Труханов, уже допросили 96 свидетелей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 27 и 28 марта с участием прокуроров САП продолжались допросы свидетелей в уголовном производстве в отношении городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн грн при покупке здания бывшего завода "Краян".

На заседаниях за два дня были допрошены 15 свидетелей, заявленных стороной обвинения.

Всего по делу суд допросил 96 свидетелей.

Следующее заседание, на котором будет проходить допрос свидетелей, состоится во вторник, 2 апреля.

Как сообщалось ранее, Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода "Краян".

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. На скамье подсудимых - Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Боданова.

Всего в ходе судебного разбирательства планируется допросить более 110 свидетелей.

26 марта в САП заявили, что Одесский горсовет до сих пор не вернул в бюджет 95 млн грн, переплаченные при покупке завода "Краян", хотя эти средства должны были поступить в бюджет почти год назад.