Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного з екс-поліцейських випустили на свободу

27 жовтня суддя Голосіївського районного суду в Києві звільнила з-під варти Ярослава Леваднюк, одного з підозрюваних в тортурах і згвалтуванні в відділенні поліції в Кагарлику.

Про це розповів в Фейсбук народний депутат Андрій Осадчук.

За його словами, навіть взявши до уваги нові, встановлені експертизою факти тортур, суддя вирішила, що немає підстав тримати підозрюваного під вартою.

"Не дивлячись на обіцянки керівництва Нацполіціі і МВС про справедливе покарання для" катів в Кагарлику ", після закінчення 5 місяців вже двоє підозрюваних, які, в тому числі, категорично заперечують свою провину, відпочивають удома", - зазначає Осадчук.

Варто нагадати, що під час затримання "катів", вони публічно погрожували потерпілої розправою, а домогтися захисту для неї вдалося тільки за рахунок депутатської підтримки і суспільний резонанс.

25 травня поліція затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою в згвалтуванні жінки. Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Поліцейським пред'явлено підозру в згвалтуванні групою осіб і тортурах за попередньою змовою групою осіб.