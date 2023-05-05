Труханов вышел из СИЗО под залог: сумма огромная

Залог за Труханова внес депутат фракции мэра Одессы

Взятый под стражу мэр Одессы выходит из СИЗО под залог. За Геннадия Труханова внесли огромную сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Речь идет о 13 миллионах гривен. Теперь его должны отпустить из-под стражи.

Залог за Труханова внес депутат фракции "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра. Об этом депутат фракции мэра Одессы сам рассказал "Суспільному".

Напомним, Высший антикоррупционный суд 4 мая постановил взять под стражу и отправить в СИЗО мера Одессы из-за причастности к покупке в 2016 году обанкротившегося завода "Краян". Он был отправлен в СИЗО на 60 суток с правом внесения залога в размере 13 миллионов и теперь, как можно увидеть, Труханов этим правом воспользовался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Поворознюк был обвинен в убийстве собаки соседа на глазах его жены и ребенка. Александр Поворознюк отреагировал на расследование, проведенное журналистом Дмитрием Гордоном, и записал видеообращение.

Также мы писали, что "Пашу Мерседеса"отправили под домашний арест. СБУ вручила ему вручила подозрение по 2 статьям, одна из них касается разжигания межрелигиозной розни