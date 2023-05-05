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Труханов вышел из СИЗО под залог: сумма огромная

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Геннадий Труханов Новость обновлена 05 мая 2023, 19:11
Геннадий Труханов. Фото file.liga.net

Залог за Труханова внес депутат фракции мэра Одессы

Взятый под стражу мэр Одессы выходит из СИЗО под залог. За Геннадия Труханова внесли огромную сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Речь идет о 13 миллионах гривен. Теперь его должны отпустить из-под стражи.

Залог за Труханова внес депутат фракции "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра. Об этом депутат фракции мэра Одессы сам рассказал "Суспільному".

Напомним, Высший антикоррупционный суд 4 мая постановил взять под стражу и отправить в СИЗО мера Одессы из-за причастности к покупке в 2016 году обанкротившегося завода "Краян". Он был отправлен в СИЗО на 60 суток с правом внесения залога в размере 13 миллионов и теперь, как можно увидеть, Труханов этим правом воспользовался.

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#Одесса #Суд #Залог #Геннадий Труханов