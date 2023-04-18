"Снова в наручниках": суд вернул в СИЗО организатора "пьяных вечеринок" в Киеве

Суд вернул под стражу уже второго парня, причастного к скандальным вечеринкам

Второго организатора пьяных вечеринок в Киеве, на которых группа парней совершала сексуальное насилие над девушками, взяли под стражу. Однако он может выйти под залог в 600 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, 22-летнего уроженца Ивано-Франковской области уже доставили в СИЗО.

Сегодня, 18 апреля, Киевский апелляционный суд увеличил сумму залога и взял под стражу еще одного из организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве. Напомним, что группа молодых людей приглашала на вечеринки девушек, опаивала их алкоголем, после чего совершала непристойные сексуальные действия. Видео с издевательствами над девушками парни выкладывали в соцсети.

Вчера, 17 апреля, суд увеличил сумму залога до 536 800 гривен и взял под стражу прямо зале суда еще одного причастного к вечеринкам Ярослава Домбровского. На днях его освободили из-под стражи после внесения залога, но суд пересмотрел это решение.

Также глава полиции опубликовал видео, на котором видно, как одного из фигурантов скандального дела ведут в наручниках и в сопровождении правоохранителей. Вероятно, речь может идти об Олеге Захарове.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что укранцы думают о скандальных секс-вечеринках. Мнения разделились и некоторые уверены, что девушки были не жертвами, а провокаторшами.