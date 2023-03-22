Продолжение скандала с "пьяными вечеринками" в Киеве: 21-летний блогер может оказаться в тюрьме

Парень был соучастником сексуального насилия

Полиция объявила о подозрении третьему фигуранту "пьяных вечеринок" с изнасилованиями девушек в Киеве. Теперь ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до семи лет.

Следствием было установлено, что 21-летний блогер являлся соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий. Об этом сообщают в пресс-службе Полиции Киевской области.

"Сотрудники следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством областной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении [ч. 3 ст. 153 УК Украины]. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", — сказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Напомним, что компания молодых людей из Ивано-Франковска приглашала на вечеринки девушек, доводила их до состояния беспомощности, после чего заставляла их выполнять непристойные действия сексуального характера. Всё это фиксировалось на видео, после чего распространялось по социальным сетям.

Впрочем, даже после того как делом занялась полиция, один из организаторов "пьяных вечеринок" заявил, что он не совершал ничего противозаконного, а огласка скандала якобы только помогла ему стать популярнее.

1 февраля по месту жительства фигурантов дела прошли обыски, после чего двум организатором "вечеринок" сообщили о подозрении, а еще шестеро парней отделались повестками в военкомат. Однако общественность была возмущена тем, что защита Родины — это якобы наказание.

3 февраля суд вынес решение по двум организаторам, которым было сообщено о подозрении. Хотя один из них пытался отрицать свою вину, но судью его слова никак не убедили.