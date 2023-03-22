Продовження скандалу з "п’яними вечірками" у Києві: 21-річний блогер може опинитися у в’язниці

Хлопець був співучасником сексуального насильства

Поліція оголосила про підозру третьому фігуранту "п’яних вечірок" із зґвалтуванням дівчат у Києві. Тепер йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до семи років.

Наслідком було встановлено, що 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та вчинення відеофіксації злочинних дій. Про це повідомляють у прес-службі Поліції Київської області.

"Співробітники слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру [ч. 3 ст. 153 КК України]. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", — сказав голова поліції Київської області Андрій Небитов.

Нагадаємо, що компанія молодих людей з Івано-Франківська запрошувала на вечірки дівчат, доводила їх до стану безпорадності, після чого змушувала їх виконувати непристойні дії сексуального характеру. Все це фіксувалося на відео, після чого поширювалося по соціальним мережам.

Втім, навіть після того, як справою зайнялася поліція, один з організаторів "п’яних вечірок" заявив, що він не робив нічого протизаконного, а розголос скандалу нібито тільки допоміг йому стати популярнішим.

1 лютого за місцем проживання фігурантів справи пройшли обшуки, після чого двом організаторам "вечірок" повідомили про підозру, а ще шестеро хлопців відбулися повістками до військкомату. Проте громадськість була обурена тим, що захист Батьківщини – це нібито покарання.

3 лютого суд виніс рішення щодо двох організаторів, яким було повідомлено про підозру. Хоча один із них намагався заперечувати свою провину, але суддю його слова ніяк не переконали.