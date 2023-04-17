Передумали? Организатора "пьяных вечеринок", которого выпустили под залог, снова взяли под стражу (фото)

Двое организаторов вечеринок остаются под стражей

Апелляционный суд вынес решение в отношении еще одного организатора так называемых "пьяных вечеринок" в Киеве, где издевались над девушками.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Как стало известно, решением Апелляционного суда одного из фигурантов резонансного дела взяли под стражу прямо зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен.

Судя по фото, которое опубликовал полицейский, речь может идти о Ярославе Домбровском, которого на днях освободили из под стражи после внесения залога.

Если это так, то это означает, что, ему была увеличена сумма залога с 402 600 гривен до 536 800 гривен. И теперь Домбровский снова оказался за решеткой.

Напомним, что компания молодых людей из Ивано-Франковска приглашала на вечеринки девушек, доводила их до состояния беспомощности, после чего заставляла их выполнять непристойные действия сексуального характера. Происходящее фиксировалось на видео и распространялось в сети. В общественности это вызвало резонанс и делом занялись правоохранители. Впрочем, даже после этого один из организаторов "пьяных вечеринок" заявил, что он не совершал ничего противозаконного, а огласка скандала якобы только помогла ему стать популярнее.

1 февраля по месту жительства фигурантов дела прошли обыски, после чего двум организатором "вечеринок" сообщили о подозрении, а еще шестеро парней отделались повестками в военкомат. Однако общественность была возмущена тем, что защита Родины — это якобы наказание. Позже в военкомате оправдались за вручение повесток фигурантам скандала.

Что известно о ходе дела на данный момент

Организатору (блогеру Андрею Ярине , — Авт.) продлили меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Андрей Ярина

За других организаторов Ярослава Домбровского и Олега Захарова — на днях внесли залог, и их освободили из-под стражи, но, как может видеть, одного из них 17 апреля все таки решили оставить за решеткой.

Ярослав Домбровский

Досудебное расследование продолжается.