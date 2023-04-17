Передумали? Організатора "п'яних вечірок", якого випустили під заставу, знову взяли під варту (фото)

Двоє організаторів вечірок залишаються під вартою

Апеляційний суд виніс рішення щодо ще одного організатора так званих "п’яних вечірок" у Києві, де знущалися з дівчат.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Як стало відомо, рішенням Апеляційного суду одного із фігурантів резонансної справи взяли під варту прямо залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.

Судячи з фото, яке опублікував поліцейський, може йтися про Ярослава Домбровського, якого днями звільнили з-під варти після внесення застави.

Якщо це так, то це означає, що йому було збільшено суму застави з 402 600 гривень до 536 800 гривень. І тепер Домбровський знову опинився за ґратами.

Нагадаємо, що компанія молодих людей з Івано-Франківська запрошувала на вечірки дівчат, доводила їх до безпорадності, після чого змушувала їх виконувати непристойні дії сексуального характеру. Те, що відбувалося, фіксувалося на відео і поширювалося в мережі. У громадськості це викликало резонанс і зайнялися правоохоронці. Втім, навіть після цього один з організаторів "п’яних вечірок" заявив, що він не робив нічого протизаконного, а розголос скандалу нібито тільки допоміг йому стати популярнішим.

1 лютого за місцем проживання фігурантів справи пройшли обшуки, після чого двом організаторам "вечірок" повідомили про підозру, а ще шестеро хлопців відбулися повістками до військкомату. Проте громадськість була обурена тим, що захист Батьківщини – це нібито покарання. Пізніше у військкоматі виправдалися за вручення повісток фігурантам скандалу.

Що відомо про перебіг справи на даний момент

Організатору блогеру Андрію Ярині продовжили запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Андрій Ярина

За інших організаторів Ярослава Домбровського та Олега Захарова — днями внесли заставу, і їх звільнили з-під варти, але, як може бачити, одного з них 17 квітня вирішили залишити за ґратами.

Ярослав Домбровський

Досудове розслідування продовжується.