Скандал із "п'яними вечірками" у Києві: суд виніс нове рішення щодо двох учасників

По Домбровському, ймовірно, будуть оскаржувати рішення

Суд продовжив строк утримання під вартою Андрія Ярини та Ярослава Домбровського, якіх вважають співорганізаторами скандально відомих "п’яних вечірок" у Києві, де знущалися з дівчат.

Про це повідомляє "Суспільне".

3 лютого Шевченківський райсуд Києва обрав Андрію Ярині та його другу Ярославу Домбровському запобіжний захід — утримання під вартою до 1 квітня без внесення застави. А вже сьогодні (28 березня) суд продовжив запобіжний захід обом підозрюваним до 1 травня: Андрію Ярині без внесення застави, а Ярославу Домбровському із заставою в 402 тисячі гривень.

Зазначається, що по цій справі це вже троє постраждалих дівчат написали заяви в поліцію. Вони заявляють про два епізоди сексуального насильства, а також виготовлення та розповсюдження порнографії.

"До 1 травня такий запобіжний, тому, що триває досудове розслідування до цього дня. Далі воно або буде продовжене, або завершене і почнеться розслідування по справі. По Домбровському, ймовірно, будуть оскаржувати рішення", — передає видання слова прокурора Максим Дергачов.

Третьому фігуранту справи Олегу Захарову 24 березня суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 402 600 гривень, яку внесли, але невідомо чи звільнили його з-під варти.

Нагадаємо, що компанія молодих людей з Івано-Франківська запрошувала на вечірки дівчат, доводила їх до безпорадності, після чого змушувала їх виконувати непристойні дії сексуального характеру. Те, що відбувалося, фіксувалося на відео і поширювалося в мережі. У громадськості це викликало резонанс і справою зайнялися правоохоронці. Втім, навіть після цього один з організаторів "п’яних вечірок" заявив, що він не робив нічого протизаконного, а розголос скандалу нібито тільки допоміг йому стати популярнішим.

1 лютого за місцем проживання фігурантів справи пройшли обшуки, після чого двом організаторам "вечірок" повідомили про підозру, а ще шестеро хлопців відбулися повістками до військкомату. Проте громадськість була обурена тим, що захист Батьківщини – це нібито покарання.

Раніше ми писали, що у військкоматі виправдалися за вручення повісток фігурантам скандалу із "п’яними вечірками".