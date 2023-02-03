П’яні вечірки зі зґвалтуваннями: у військкоматі виправдалися за вручення повісток фігурантам скандалу

У ТЦК кажуть, що вручення повісток це не міра покарання

Рішення територіального центру комплектації (ТЦК) у Києві про видачу повісток підозрюваним у резонансній справі про зґвалтування несвідомих дівчат викликало широке громадське обурення, через що там поспішили пояснити, чим був зумовлений такий вчинок.

Як пояснив начальник Печерського ТЦК Сергій Калугін під час брифінгу, повістки хлопці отримали тому, що ще їх не отримували, і не варто це розцінювати як форму покарання.

За словами Калугіна, далеко не всі чоловіки сидять удома та виконують правила військового обліку.

"Чоловік може бути зареєстрований у будь-якому районі Києва, а в ТЦК та СП він не повідомляє, що переїхав, що його немає вдома", — сказав начальник ТЦК.

Він додав, що правила наказують на те, що після переїзду в інше місто чоловік має стати на військовий облік, а фігуранти справи про "п’яні вечірки" цього не зробили.

"Я не вважаю, що це метод покарання – вручення повісток", — додав Калугін.

Як повідомлялося раніше, 31 січня до мережі потрапила інформація про те, що група хлопців, ймовірно, з Івано-Франківська почали влаштовувати вечірки в Києві, на яких запрошених дівчат накачували алкоголем, а за деякими даними та наркотиками. Після цього вони на камеру знущалися з несвідомих жертв, а відео викладали в мережу.

Пізніше двох організаторів вечірок відправили до СІЗО без права внесення застави, решті вручили повістки до військкомату, що обурило українців. Цікаво, що повістку отримав і адвокат підозрюваних.