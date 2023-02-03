Пьяные вечеринки с изнасилованиями: в военкомате оправдались за вручение повесток фигурантам скандала

В ТЦК говорят, что вручение повесток это не мера наказания

Решение территориального центра комплектации (ТЦК) в Киеве о выдаче повесток подозреваемым в резонансном деле об изнасилованиях бессознательных девушек вызвало широкое общественное возмущение, из-за чего там поспешили объяснить, чем был обусловлен такой поступок.

Как объяснил начальник Печерского ТЦК Сергей Калугин во время брифинга, повестки парни получили потому что еще их не получали, и не стоит это расценивать как форму наказания.

По словам Калугина, далеко не все мужчины сидят дома и выполняют правила воинского учета.

"Мужчина может быть зарегистрирован в любом районе Киева, а в ТЦК и СП он не сообщает, что переехал, что его нет дома", — сказал начальник ТЦК.

Он добавил, что правила предписывают то, что после переезда в другой город мужчина должен стать на воинский учет, а фигуранты дела о "пьяных вечеринках" этого не сделали.

"Я не считаю, что это метод наказания – вручение повесток", — добавил Калугин.

Как сообщалось ранее, 31 января в сеть попала информация о том, что группа парней предположительно из Ивано-Франковска начали устраивать вечеринки в Киеве, на которых приглашенных девушек накачивали алкоголем, а по некоторым данным и наркотиками. После этого они на камеру издевались над бессознательными жертвами, а видео выкладывали в сеть.

Позже двух организаторов вечеринок отправили в СИЗО без права внесения залога, остальным вручили повестки в военкомат, что возмутило украинцев. Примечательно, что повестку получил и адвокат подозреваемых.