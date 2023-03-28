Скандал с "пьяными вечеринками" в Киеве: суд вынес новое решение по двум участникам

По Домбровскому, вероятно, будут обжаловать решение

Суд продлил сроки содержания под стражей Андрея Ярины и Ярослава Домбровского, которые считают соорганизаторами скандально известных "пьяных вечеринок" в Киеве, где издевались над девушками.

Об этом сообщает "Суспильнэ".

3 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому меру пресечения — содержание под стражей до 1 апреля без внесения залога. А уже сегодня (28 марта) суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 1 мая: Андрею Ярине без внесения залога, а Ярославу Домбровскому с залогом в 402 тысячи гривен.

Отмечается, что по этому уже три пострадавших девушки, написали заявления в полицию. Они заявляют про два эпизода сексуального насилия, а также изготовление и распространение порнографии.

"До 1 мая такая мера пресечения, потому что продолжается досудебное расследование по сей день. Далее оно либо будет продолжено, либо завершено и начнется расследование по делу. По Домбровскому, вероятно, будут обжаловать решение", — передает издание слова прокурора Максим Дергачев.

Третьему фигуранту дела Олегу Захарову 24 марта суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога суммой 402 600 гривен, который внесли, но неизвестно освободили ли его из-под стражи.

Напомним, что компания молодых людей из Ивано-Франковска приглашала на вечеринки девушек, доводила их до состояния беспомощности, после чего заставляла их выполнять непристойные действия сексуального характера. Происходящее фиксировалось на видео и распространялось в сети. В общественности это вызвало резонанс и делом занялись правоохранители. Впрочем, даже после этого один из организаторов "пьяных вечеринок" заявил, что он не совершал ничего противозаконного, а огласка скандала якобы только помогла ему стать популярнее.

1 февраля по месту жительства фигурантов дела прошли обыски, после чего двум организатором "вечеринок" сообщили о подозрении, а еще шестеро парней отделались повестками в военкомат. Однако общественность была возмущена тем, что защита Родины — это якобы наказание.

Ранее мы писали, что в военкомате оправдались за вручение повесток фигурантам скандала с "пьяными вечеринками".