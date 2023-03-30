"П'яні вечірки" у Києві: двох фігурантів звільнили з-під варти за великі гроші, за ґратами залишився один

Прокуратура оскаржить рішення суду про пом'якшення міри запобіжного заходу

Цього тижня прокуратура Київської області оскаржить рішення Шевченківського районного суду столиці про звільнення під заставу двох фігурантів скандальної справи про "п'яні вечірки" у Києві.

Про це "Телеграфу" повідомила прессекретар прокуратури Київщини Олена Ковальова.

Нагадаємо, компанія молодих людей з Івано-Франківська запрошувала на вечірки в Києві дівчат, доводила їх до стану безпорадності (за версією слідства, у спиртне зловмисники підмішували транквілізатор), після чого змушувала їх виконувати непристойні дії сексуального характеру. Все це фіксувалося на відео, а після цього такий пікантний контент поширювався в соцмережах.

"Організатору (блогеру Андрію Ярині, — Авт.) продовжено запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Він підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 153, ч.3 ст. 301 КК України. Один з фігурантів, який скористався правом внесення застави, підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство). Інший — ч.3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографії). Обом суд визначив можливість внесення застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що станом на сьогоднішній день становить 402600 гривень", — розповіла Ковальова.

За її словами, зараз прокурор готує апеляцію, у якій прокуратура буде наполягати на більш жорсткій мірі запобіжного заходу для цих двох фігурантів, "і сьогодні-завтра вже подамо скаргу".

За даними відомства, за обидвох цих фігурантів — Ярослава Домбровського та Олега Захарова — днями внесли заставу, і їх вже звільнили з-під варти. Таким чином, на сьогодні за ґратами залишається тільки один підозрюваний — Ярина, а двоє інших вийшли з ізолятора за майже мільйон гривень.

Загалом же, за версією правоохоронців, слідчим вдалося встановити вісім учасників цих "блогерських вечірок", з самого початку у прокуратури було двоє підозрюваних. Згодом, як повідомляли "Телеграфу" в поліції Київщини, слідство оголосило підозру третьому учаснику "п'яних вечірок".

Як повідомлялось, у гучному скандалі зі столичними секс-вечірками "засвітився" ексфутболіст тернопільський "Ниви" Магомед Мамешев. Втім, наразі правоохоронці не повідомляють про його процесуальний статус, адже слідство ще триває. Раніше спортсмен заявляв, що не був учасником цієї "блогерської групи", а просто став свідком обшуків у знайомого.

Інші чотири молодики, що потрапили в поле зору силовиків в рамках цієї гучної справи, теж зараз перебувають на свободі.

"Телеграф" також писав, що вони мали отримали повістки у військкомат.