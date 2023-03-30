"Пьяные вечеринки" в Киеве: двух фигурантов освободили из-под стражи за большие деньги, за решеткой остался один

Прокуратура обжалует решение суда о смягчении меры пресечения

На этой неделе прокуратура Киевской области обжалует решение Шевченковского районного суда столицы об освобождении под залог двух фигурантов скандального дела о "пьяных вечеринках" в Киеве.

Об этом "Телеграфу" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевщины Елена Ковалева.

Напомним, компания молодых людей из Ивано-Франковска приглашала на вечеринки в Киеве девушек, доводила их до беспомощности (по версии следствия, в спиртное злоумышленники подмешивали транквилизатор), после чего заставляла их выполнять непристойные действия сексуального характера. Все это фиксировалось на видео, а после этого такой пикантный контент распространялся в соцсетях.

"Организатору (блогеру Андрею Ярине , — Авт.) продлили меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 153, ч.3 ст. 301 УК Украины. Один из фигурантов, который воспользовался правом внесения залога, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие), другой — ч.3 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии). Обоим суд определил возможность внесения залога в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодняшний день составляет 402600 гривен", — рассказала Ковалева.

По ее словам, сейчас прокурор готовит апелляцию, в которой прокуратура будет настаивать на более жесткой мере пресечения для этих двух фигурантов, "и сегодня-завтра уже подадим жалобу".

По данным ведомства, за обоих этих фигурантов — Ярослава Домбровского и Олега Захарова — на днях внесли залог, и их уже освободили из-под стражи. Таким образом, на сегодняшний день за решеткой остается только один подозреваемый — Ярина, а двое других вышли из изолятора за общую сумму в размере почти один миллион гривен.

В общей сложности, по версии правоохранителей, следователям удалось установить восемь участников этих "блогерских вечеринок", с самого начала у прокуратуры было двое подозреваемых. Впоследствии, как уточняли "Телеграфу" в полиции Киевщины, следствие объявило подозрение третьему участнику "пьяных вечеринок".

Как сообщалось, в громком скандале со столичными секс-вечеринками "засветился" тернопольский экс-футболист "Нивы" Магомед Мамешев. Впрочем, правоохранители не сообщают о его процессуальном статусе, ведь следствие еще продолжается. Ранее спортсмен заявлял, что не являлся участником этой "блогерской группы", а просто стал свидетелем обысков у знакомого.

Остальные четыре молодых человека, которые попали в поле зрения силовиков в рамках этого громкого дела, тоже сейчас находятся на свободе.

"Телеграф" также писал, что они получили повестки в военкомат.