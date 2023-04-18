"Знову в наручниках": суд повернув до СІЗО організатора "п’яних вечірок" у Києві

Суд повернув під варту вже другого хлопця, причетного до скандальних вечірок

Другого організатора п’яних вечірок у Києві, на яких група хлопців чинила сексуальне насильство над дівчатами, взяли під варту. Однак він може вийти під заставу у 600 тисяч гривень.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його словами, 22-річного уродженця Івано-Франківської області вже доправили до СІЗО.

Сьогодні, 18 квітня, Київський апеляційний суд збільшив суму застави та взяв під варту ще одного з організаторів "п’яних вечірок" у Києві. Нагадаємо, що група молодих людей запрошувала на вечірки дівчат, обпоювала їх алкоголем, після чого чинила непристойні сексуальні дії. Відео із знущаннями над дівчатами хлопці викладали у соцмережі.

Учора, 17 квітня, суд збільшив суму застави до 536 800 гривень та взяв під варту прямо у залі суду ще одного причетного до вечірок Ярослава Домбровського. Днями його звільнили з-під варти після внесення застави, але суд переглянув це рішення.

Також глава поліції опублікував відео, на якому видно, як одного із фігурантів скандальної справи ведуть у наручниках та у супроводі правоохоронців. Ймовірно, йдеться про Олега Захарова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці думають про скандальні секс-вечірки. Думки розділилися, і деякі впевнені, що дівчата були не жертвами, а провокаторками.