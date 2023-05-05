Труханов вийшов із СІЗО під заставу: сума величезна

Заставу за Труханова вніс депутат фракції мера Одеси

Взятий під варту мер Одеси виходить із СІЗО під заставу. За Геннадія Труханова внесли величезну суму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Йдеться про 13 мільйонів гривень. Тепер його мають відпустити з-під варти.

Заставу за Труханова вніс депутат фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра. Про це депутат фракції мера Одеси сам розповів "Суспільному".

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 4 травня ухвалив взяти під варту і відправити в СІЗО мера Одеси через причетність до купівлі в 2016 році збанкрутілого заводу "Краян". Він був відправлений до СІЗО на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 13 мільйонів і тепер, як можна побачити, Труханов цим правом скористався.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександра Поворознюка було звинувачено у вбивстві собаки сусіда на очах його дружини та дитини. Олександр Поворознюк відреагував на розслідування, проведене журналістом Дмитром Гордоном, та записав відеозвернення.

Також ми писали, що "Пашу Мерседеса" відправили під домашній арешт. СБУ вручила йому вручила підозру за 2 статтями, одна з них стосується розпалювання міжрелігійної ворожнечі