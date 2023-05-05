Арешт Труханова: ЗМІ дізнались, хто керуватиме Одесою у разі його усунення з посади

У разі усунення взятого під варту мера Одеси Геннадія Труханова частина його повноважень ляже на секретаря міськради

4 травня мера Одеси Геннадія Труханова заарештували та взяли під варту у справі про завод "Краян", який було куплено за завищеною ціною місцевою міськрадою. Прокуратура розглядає можливість подати до Вищого антикорупційного суду клопотання про його звільнення з посади.

Про те, хто керуватиме Одесою у разі усунення Труханова, пише "Думська".

Як повідомило джерело видання у правоохоронних органах, остаточного рішення щодо відповідного клопотання ще не прийнято, але ймовірність такого кроку висока. Воно може бути направлене до ВАКСу вже наступного тижня.

Є кілька варіантів того, хто керуватиме містом, якщо суд задовольнить прохання. Як зазначив адвокат Олександр Іванов, у Законі "Про місцеве самоврядування" не прописано алгоритму дії у разі усунення міського голови в рамках кримінального провадження, це — норма Кримінального процесуального кодексу.

Водночас, згідно зі статтею 42 цієї закону сказано, що у разі "звільнення з посади сільського, селищного, міського голови, дострокового припинення його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради…".

Так сталося, наприклад, у Чернігові, де після усунення з посади мера Владислава Атрощенка, якого було визнано винним в адміністративному правопорушенні, обов’язки мера взяв на себе секретар міськради Олександр Ломако.

"Думаю, що у разі усунення Труханова в Одесі буде аналогічна ситуація — в.о. стане секретар Ігор Коваль ("Слуга народу", — Ред.)", — припустив адвокат.

Ігор Коваль

Проте депутат Одеської облради та юрист Юлія Чухало наголосила, що існує роз’яснення комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Проаналізувавши 42 статтю Закону "Про місцеве самоврядування" та інші нормативні акти комітет виніс вердикт, що "неможливість здійснення повноважень" у розумінні законодавця носить тимчасовий характер (оскільки мер не позбавлений посади), а значить у цьому випадку на секретаря ради поширюється тільки частина повноважень мера. Йдеться про скликання сесій ради, ведення її засідань та підписання рішень.

Ситуація з рештою функцій міського голови досить туманна.

"На жаль, профільний закон прописаний у цій частині не найкращим чином, є поле для різночитань. Допомогти міг би Конституційний суд, але ж ви знаєте, яка там ситуація", — пояснила Юлія Чухало.

При цьому сам секретар одеської міської ради Ігор Коваль обережний у оцінках розвитку ситуації. Він наголошує, що діяти треба в рамках закону.

"Побачимо, як розвиватимуться події далі. Якщо Геннадій Леонідович внесе заставу, то він зможе повернутися до обов’язків голови. Якщо ні, то діятимемо відповідно до закону "Про місцеве самоврядування", з Конституцією. Щодо мене, то мій обов’язок — професійно виконувати обов’язки секретаря міської ради. Що я і намагаюся робити", — зазначив він.

Натомість з’явилися розмови про можливе створення в Одесі міської військової адміністрації. Саме так сталося у Чернігові, коли минув термін усунення Атрощенка. Однак у місцевих політичних колах негативно ставляться до такої перспективи, побоюючись протистояння військової адміністрації міськради.

"Ми влаштуємо кипіш — мало не здасться. Жодних підстав вводити військову адміністрацію в місті немає. У нас нормально працююча міська рада, є затверджені віце-мери. Та й військова обстановка нормальна, Одеса — глибокий тил, який хіба що іноді злегка обстрілюють", — заявив один із співрозмовників видання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше військового комісара Одеської області Євгена Борисова усунули від виконання обов’язків. Він "прославився" тим, що користується преміальним автомобілем, який він нібито ввіз під виглядом гуманітарної допомоги та наявністю дорогої елітної нерухомості в Іспанії.