Арест Труханова: СМИ узнали, кто будет руководить Одессой в случае его отстранения от должности

В случае отстранения взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова часть его полномочий ляжет на секретаря горсовета

4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали и взяли под стражу по делу о заводе "Краян", который был куплен по завышенной цене местным горсоветом. Прокуратура рассматривает возможность подать в Высший антикоррупционный суд ходатайство о его отстранении от должности.

О том, кто будет руководить Одессой в случае отстранения Труханова, пишет "Думская".

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, окончательное решение по поводу соответствующего ходатайства еще не принято, но вероятность такого шага высока. Оно может быть направлено в ВАКС уже на следующей неделе.

Есть несколько вариантов того, кто будет руководить городом, если суд удовлетворит прошение. Как отметил адвокат Александр Иванов, в Законе "О местном самоуправлении" не прописан алгоритм действия в случае отстранения городского головы в рамках уголовного производства, это — норма Уголовного процессуального кодекса.

В то же время, согласно статье 42-й этого закона сказано, что в случае "увольнения с должности сельского, поселкового, городского головы, досрочного прекращения его полномочий или его смерти, а также в случае невозможности осуществления им своих полномочий, полномочия сельского, поселкового, городского головы осуществляет секретарь соответствующего сельского, поселкового, городского совета…".

Так произошло, например, в Чернигове, где после отстранения от должности мэра, Владислава Атрощенко, который был признан виновным в административном правонарушении, обязанности мэра взял на себя секретарь горсовета Александр Ломако.

"Думаю, что в случае отстранения Труханова в Одессе будет аналогичная ситуация – и.о. станет секретарь Игорь Коваль ("Слуга народа", — Ред.)", — предположил адвокат.

Игорь Коваль

Однако депутат Одесского облсовета и юрист Юлия Чухало отметила, что существует разъяснение комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Проанализировав 42-ю статью Закона "О местном самоуправлении" и другие нормативные акты комитет вынес вердикт, что "невозможность осуществления полномочий" в понимании законодателя носит временный характер (так как мэр не лишен должности), а значит в этом случае на секретаря совета распространяется только часть полномочий мэра. Речь идет о созыве сессий совета, ведении его заседаний и подписании решений.

Ситуация с остальными функциями городского главы довольно туманна.

"К сожалению, профильный закон прописан в этой части не лучшим образом, есть поле для разночтений. Помочь мог бы Конституционный суд, но вы же знаете, какая там ситуация", — пояснила Юлия Чухало.

При этом сам секретарь одесского городского совета Игорь Коваль осторожен в своих оценках развития ситуации. Он подчеркивает что действовать надо в рамках закона.

"Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем. Если Геннадий Леонидович внесет залог, то он сможет вернуться к обязанностям головы. Если нет, то будем действовать в соответствии с законом "О местном самоуправлении", с Конституцией. Что касается меня, то моя обязанность — профессионально выполнять обязанности секретаря городского совета. Что я и стараюсь делать", — отметил он.

В то же время появились разговоры о возможном создании в Одессе городской военной администрации. Именно так произошло в Чернигове, когда истек срок отстранения Атрощенко. Однако в местных политических кругах негативно относятся к такой перспективе, опасаясь противостояния военной администрации горсовету.

"Мы устроим кипишь – мало не покажется. Никаких оснований вводить военную администрацию в городе нет. У нас нормально работающий городской совет, есть утвержденные вице-мэры. Да и военная обстановка нормальная, Одесса – глубокий тыл, который разве что иногда слегка обстреливают", — заявил один из собеседников издания.

Как сообщал "Телеграф", ранее военного комиссара Одесской области Евгения Борисова отстранили от выполнения обязанностей. Он "прославился" тем, что пользуется премиальным автомобилем, который он якобы ввез под видом гуманитарной помощи и наличием дорогущей элитной недвижимости в Испании.