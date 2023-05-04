Мэр Одессы Труханов взят под стражу: что стало причиной

Мэр Одессы был отправлен в СИЗО на 60 суток с правом внесения залога

Мера Одессы Геннадия Труханова арестовали и поместили под стражу сегодня, 4 мая. Причиной стало дело о заводе "Краян", который был куплен по завышенной цене местным горсоветом.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Также известно, что одесский городской голова может выйти из СИЗО под залог в размере 13 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд 4 мая постановил взять под стражу и отправить в СИЗО мера Одессы Геннадия Труханова из-за причастности к покупке в 2016 году обанкротившегося завода "Краян". Предприятяие было приобретено Одесским горсоветом по завышенной цене, а разницу пытались вывести через подставную фирму. Делом заинтересовалось Наицональное антикоррупционное бюро, которое объявило Труханова организатором коррупционной схемы по присвоению более 90 млн гривен.

В СИЗО Труханова отправили за то, что он не внес 30,866 млн гривен залога, определенного судом. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство и взяла мэра Одессы под стражу на 60 суток прямо в зале суда.

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