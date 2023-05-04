Морской порт, гостиница и торговые центры: арестованы активы олигарха Новинского на миллиарды

Расследование в отношении Новинского продолжается

СБУ арестовала "скрытые" активы бывшего народного депутата Украины Вадима Новинского. Сумма активов, попавших под арест, превышает 10,5 млрд гривен.

Как 4 мая сообщили в пресс-службе СБУ, в список арестованных активов олигарха попали 230 объектов недвижимости. Новинский владеет ими через оффшорный трастовый фонд, именно поэтому они называются "скрытыми".

"Среди арестованного имущества – элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины", — сообщили в СБУ.

Чтобы избежать санкций СНБО, подсанкционный олигарх оформил данные активы на подконтрольных себе иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях.

СБУ установила, что для реализации сделки Новинский привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Напомним, что в апреле было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

Как известно, в отношении Новинского начато расследование по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

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