От беглого украинского олигарха ушла жена - призналась спустя год

Марина Светницкая сообщила о разрыве отношений с Александром Ярославским

От беглого украинского бизнесмена Александра Ярославского, автомобиль которого 9 февраля 2022 сбил насмерть человека, ушла супруга.

Об этом 35-летняя Марина Свентицкая сообщила в Сторис на своей странице в Instagram.

По словам женщины, она рассталась с бизнесменом больше года назад.

"16 лет жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но я думаю, что пришло время сказать.

Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда останемся любящими родителями", — подписала она совместное фото с Ярославским.

Как пишет Telegram-канал Harley Quinn, женщина сейчас живет в Париже с детьми. В ее планах отсудить у бизнесмена часть имущества.

Что касается самого Ярославского, то он, по данным источника, находится в Лондоне.

Свентицкая и Ярославский расписались лишь после 12 лет совместной жизни. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне. Пара воспитывала троих детей — двух дочерей и сына. Отметим, что Ярославский старше Свентицкой на 29 лет.

Напомним, что Ярославский является фигурантом громкого дела о смертельном ДТП в Харьковской области. Авария произошла в феврале 2022 года, в ней погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды.

Ранее источники "Телеграфа", приближенные к расследованию, сообщили, что в момент смертельного ДТП Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен уехал из Украины еще до того, как его вызвали на допрос.