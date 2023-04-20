Від втікача українського олігарха пішла дружина — зізналася через рік

Марина Свентицька повідомила про розрив стосунків з Олександром Ярославським

Від втікача українського бізнесмена Олександра Ярославського, автомобіль якого 9 лютого 2022 року збив насмерть людину, пішла дружина.

Про це 35-річна Марина Свентицька повідомила Сторіс на своїй сторінці в Instagram.

За словами жінки, вона розлучилася з бізнесменом понад рік тому.

"16 років життя, стільки всього пройдено разом… Наші життєві шляхи розійшлися, ми розлучилися понад рік тому. Складно говорити про такі речі, але я думаю, що настав час сказати.

Головне, що є наші чудові діти, для яких ми завжди залишимося люблячими батьками", — підписала вона спільне фото з Ярославським.

Як пише Telegram-канал Harley Quinn, жінка зараз мешкає в Парижі з дітьми. У її планах відсудити у бізнесмена частину майна.

Щодо самого Ярославського, то він, за даними джерела, знаходиться в Лондоні.

Свентицька та Ярославська розписалися лише після 12 років спільного життя. Весілля наречені зіграли в Лондоні. Пара виховувала трьох дітей – двох дочок та сина. Зазначимо, що Ярославський старший за Свентицьку на 29 років.

Нагадаємо, що Ярославський є фігурантом гучної справи про смертельну ДТП у Харківській області. Аварія сталася у лютому 2022 року, у ній загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі.

Раніше джерела "Телеграфа", наближені до розслідування, повідомили, що на момент смертельної ДТП Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен виїхав із України ще до того, як його викликали на допит.