Збили дві машини: спливли нові деталі про загиблого в ДТП з кортежем Ярославського

Бізнесмен був на місці події, проте поки що не зрозуміло, чи перебував він за кермом.

Загиблого в ДТП, у якому фігурує бізнесмен Олександр Ярославський, чоловіка переїхали двічі.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання загиблого, переїхали обидві машини в кортежі.

Інше джерело "УП" каже, що два автомобілі "Mercedes Benz 63 AMG" з номерами "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" бачили камери спостереження на трасі "Київ-Харків-Довжанський" до та після ДТП.

При цьому він уточнив, що Ярославський був на місці події, але поки не відомо, чи перебував він за кермом. Тепер це встановлюватиме експертиза. Варто зазначити, що сам бізнесмен до цього говорив, що на момент ДТП спав у своєму будинку, а про подію дізнався лише вранці з новин.

Щодо чоловіка, який раніше взяв на себе провину за аварію, насправді в момент ДТП був в іншому місці, йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що один зі співрозмовників видання розповів, що спілкувався з Ярославським незадовго до ДТП і зазначив, що бізнесмен перебував у нетверезому стані.

Нагадаємо, зазначена ДТП сталася у ніч на 10 лютого на трасі між Харковом та селищем Мартове, де проживає Ярославський. Внаслідок зіткнення загинув 50-річний чоловік. Сам бізнесмен свою провину заперечує, а компанія DCH, якою він володіє, у своєму пресрелізі повідомила, що за кермом був один зі співробітників допоміжних служб компанії.

У мережі пізніше показали фото із речами загиблого.

Знайоме з ходом розслідування джерело "Телеграфа" розповіло, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%".