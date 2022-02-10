Новий поворот у справі про смертельну аварію: водій Ярославського здався поліції

На місці ДТП були знайдені номери, які належать одному з автомобілів Ярославського

У ніч на 10 лютого на трасі під Харковом автомобіль із кортежу відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського став винуватцем смертельної аварії. На наступний день водій, який є працівником однієї зі структур колишнього співвласника УкрСиббанку, пришов до поліції та зізнався, що саме він був за кермом того транспортного засобу.

Як пише "Укрінформ", посилаючись на інформацію від речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, чоловік повідомив слідчим, що саме він на смерть збив людину пізно увечері 9 лютого на автотрасі "Київ-Харків-Довжанський". Також водій відзначив, що в момент удару уваги на нього не звернув, адже думав, що це було зіткнення з твариною.

У правоохоронних органах також повідомили, що провели огляд автомобіля, який, ймовірно причетний до смертельної аварії, та виявили на ньому кілька характерних пошкоджень.

За вказаним фактом слідчі вже розпочали розслідування в рамках кримінального провадження. Згідно з чинним законодавством винуватцю може загрожувати до 8 років ув'язнення.

Раніше "Телеграф", посилаючись на власні джерела, повідомляв, що за кермом авто, яке на смерть збило людину поблизу Харкова, міг бути мільйонер Ярославський.

Також нагадаємо, що у резонансній справі щодо аварії за участю нардепа Олександра Трухіна, з'явились нові деталі.