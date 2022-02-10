Новый поворот по делу о смертельной аварии: водитель Ярославского сдался полиции

На месте ДТП были найдены номера, принадлежащие одному из автомобилей Ярославского

В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль из кортежа известного украинского бизнесмена Александра Ярославского стал виновником смертельной аварии. На следующий день водитель, являющийся работником одной из структур бывшего совладельца УкрСиббанка, пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем этого транспортного средства.

Как пишет "Укринформ", ссылаясь на информацию от спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина сообщил следователям, что именно он насмерть сбил человека поздно вечером 9 февраля на автотрассе "Киев-Харьков-Довжанский". Также водитель отметил, что в момент удара внимания на него не обратил, ведь думал, что это было столкновение с животным.

В правоохранительных органах также сообщили, что провели осмотр автомобиля, который, вероятно, причастен к смертельной аварии, и обнаружили на нем несколько характерных повреждений.

По указанному факту следователи уже начали расследование в рамках уголовного производства. Согласно действующему законодательству виновнику может грозить до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф", ссылаясь на собственные источники, сообщал, что за рулем авто, насмерть сбившего человека вблизи Харькова, мог быть миллионер Ярославский.

Также напомним, что в резонансном деле по аварии с участием нардепа Александра Трухина появились новые детали.