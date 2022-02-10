СМИ сообщили о смертельной аварии с кортежем Ярославского – сам бизнесмен уже дал комментарий (фото)

На месте происшествия нашли номера "0018", принадлежащие первой в кортеже машине

В четверг, 10 февраля, на автодороге Чугуев – Мартово автомобиль, принадлежащий к кортежу известного украинского бизнесмена и бывшего совладельца УкрСиббанка, сбил человека до смерти.

По указанному факту правоохранительные органы уже открыли уголовное производство, пишет "Украинская правда".

Как сообщили источники УП, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 10 февраля недалеко от села Мартово. Об этом неизвестный мужчина, назвавшийся одним из участников ДТП, сообщил правоохранителям. Также он добавил, что утром сам явится в участок для дачи показаний. В 12 часов его уже допрашивали в райотделе.

Также отмечается, что есть несколько свидетелей, видевших, как автомобиль Ярославского поздно вечером выезжал из города Харькова. Они добавили, что бизнесмен, который проживает в частном доме в селе Мартово, зачастую сам управлял этой машиной.

Правоохранители официально информацию о смертельной аварии на трассе под Харьковом не подтвердили, однако на сайте ГУНП в области появилась информация, что этой же ночью на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" было обнаружено тело неизвестного мужчины с видимыми телесными повреждениями. Личность погибшего и виновника его смерти сейчас устанавливается.

Фото места аварии от ГУНП

Позже Александр Ярославский прокомментировал информацию о причастности автомобиля с номерами "0018" к смертельному ДТП, отметив, что он "не следит за своими номерами" и в это время спокойно спал дома.

На вопрос, может ли быть автомобиль из его кортежа причастен к происшествию, ответил — "спросите об этом у кортежа".

Стоит также отметить, что после того, как информация о смертельном происшествии получила огласку, бизнесмен Ярославский вместе со своим тестем Сергеем Свентицким вылетел из Харькова в Лондон, — пишет УП, ссылаясь на собственные источники.

Тем временем, пресс-центр Министерства внутренних дел Украины сообщил о том, что бизнесмена Александра Ярославского вызывают на допрос, как вероятного участника смертельной аварии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный депутат от президентской партии Александр Трухин подозревается в причастности к резонансной аварии, которая произошла на трассе неподалеку от столицы.